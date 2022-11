Allegri: “Arrabbiati per la Champions, soddisfatti per l’Europa League. Chiesa? Ieri l’ispirazione”

Intervenuto ai microfoni di Infinity, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha così commenta la sconfitta nell’ultima partita del girone di Champions League contro il PSG: “Ho giocato con calciatori validi, anche se di poca esperienza internazionale. Abbiamo fatto una buona partita, peccato il risultato. Siamo in Europa League, da domani voltiamo pagina per il campionato, bisogna essere arrabbiati e riprendere subito lavoro e cammino. Da una parte c’è da essere soddisfatti per avere raggiunto l’Europa League, dall’altra arrabbiati perché non può passare questa eliminazione”. Poi ha così spiegato il ritorno in campo di Federico Chiesa: “Ieri ha fatto un buon allenamento, avevo dubbi sull’aspetto psicologico, normale dopo dieci mesi. Lo aspettava una partita importante, ma l’ho visto sereno e tranquillo e mi è presa l’ispirazione per portarlo in panchina. Ci conterò assolutamente da qui alla sosta. Oggi ha fatto i suoi minuti dando buoni strappi. Ha tanta voglia, va gestito fino al Mondiale, ci prendiamo tempo per averlo nelle migliori condizioni a gennaio”. Infine, ha così risposto alla domanda sulla “nuova” Juve: “Abbiamo avuto problematiche con gli infortuni, alcuni muscolari ma altri no, e non ci potevamo fare niente. Domenica sera abbiamo una partita difficile, contro la squadra più forte in Italia (l’Inter, ndr). Sicuramente sarà importante e delicata”.