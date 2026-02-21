Allegri: “Arbitri? Dagli sbagli bisogna migliorare. Le cose che succedono devono essere viste come opportunità di crescita”

21/02/2026 | 14:35:00

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigila del match contro il Parma.

Le sue parole: “Non possono usare la prova TV per certe situazioni, si va avanti così. Se queste cose si prendono come un’opportunità è importante, ma se si lasciano andare e non prendiamo queste cose come opportunità di crescita rimaniamo sempre gli stessi. Dagli sbagli bisogna migliorare. Le cose che succedono devono essere viste come opportunità di crescita, quindi non ci lamentiamo se rimaniamo indietro”.

Su Jashari

“Jashari sono molto contento. Nell’ultimo periodo è cresciuto molto, così come Odogu, De Winter, Athekame. La società ha lavorato bene sul mercato estivo, facendo un mix di giocatori tra Modric, Rabiot, Maignan che era già qui, Tomori stesso, con giocatori meno esperti, ma soprattutto lo dimostra il fato che quando arrivi al Milan sembra tutto facile ma c’è bisogno di un periodo di adattamento e lo stanno facendo nel migliore dei modi”.

Foto: sito Milan