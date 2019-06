Allegri annuncia: “Mi fermo un anno, devo riprendere in mano la mia vita privata”

Massimiliano Allegri torna a parlare. L’ex tecnico della Juve, presente oggi al dibattito su “La gestione dei leader”, tenutasi al Castello Sforzesco a Milano, ha annunciato il suo futuro: “Starò un anno fermo perché devo riprendere in mano la mia vita privata. Questi ultimi 16 sono stati anni in cui ero nella centrifuga. Lasci un po’ andare gli affetti familiari, i figli e gli amici. Quest’anno mi servirà per ricaricarmi in vista della stagione successiva”, ha chiuso Allegri.

Foto: Twitter ufficiale Juventus