Allegri: “Annata folkloristica. Ogni giorno avevamo punti diversi e dovevamo pensare ad altre cose”

MiMassimiliano Allegri, allenatore della JJyce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Siviglia.

Questi altri passaggi della sua confrrrnza: “Noi dobbiamo pensare solo al campo, è una partita da giocare e tutta la squadra ha voglia di raggiungere una finale in un’annata folkloristica. I ragazzi meritano questa finale. Domani ci vorrà personalità e lucidità”.

Sulla semifinale: “Quando sei vicino al traguardo vorresti arrivarci subito ma invece ci vuole calma. I ragazzi sono stati bravi, io non sono stato un parafulmine, assieme alla società abbiamo lavorato per arrivare a questo momento. Domani è un’opportunità importante per raggiungere un’altra finale che sarebbe un bel risultato, tra l’altro mi farebbero un ben regalo perché a Budapest non ci sono mai stato”

Come sta Vlahovic? Gioca lui?

“Una cosa importante è che la squadra sta bene fisicamente. Abbiamo fatto un secondo tempo in crescendo con la Cremonese. Chi scenderà in campo sarà importante ma sarà determinante chi subentrerà dalla panchina”.

Foto: Instagram Allegri