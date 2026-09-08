Allegri: “Anguissa non ci sarà, Neres è in dubbio. Su Gilmour deciderò domani”

08/09/2026 | 17:18:03

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Arsenal: “Non saranno della partita McTominay che come sapete stamattina è stato operato e anche Anguissa che stamattina aveva un problema all’adduttore. Per Neres punto interrogativo, domattina vediamo: se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio sarà disponibile altrimenti sarà fuori anche lui. Domani inizia una competizione diversa dal campionato, un mini-campionato, bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno. L’Arsenal è vice campione d’Europa, vincente in Premier. Negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario, sappiamo le difficoltà del match che va affrontato con orgoglio e voglia di far bene cercando e sperando di far bene. Gilmour? Domani mattina valuterò e deciderò perché ho quattro centrocampisti. Di questi, tre giocheranno”.

foto x napoli