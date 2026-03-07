Allegri: “André del Corinthians? Parlare di mercato non serve. Ho avuto la fortuna di ereditare un’ottima squadra”

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Inter. Queste le sue parole:

“Se cambia affrontare l’Inter con o senza Lautaro? Lautaro è un grandissimo giocatore, ma loro hanno un parco attaccanti importante come lo abbiamo noi. André del Corinthians? Parlare ora di mercato non serve. Tutti, e dico tutti, dobbiamo essere concentrati su quest’anno e sull’obiettivo che è la Champions. Se si può tornare a vincere al primo anno? Quando alleni il Milan non puoi pensare di non arrivare al primo posto. Si parla di rifondazioni, ma il calcio è pieno di variabili e imprevisti. L’unico metodo che conosco è lavorare nel rispetto del Dna del club, poi si pensa a migliorare. Ho avuto la fortuna di tornare al Milan ed ereditare un’ottima squadra. E dentro Milanello tutti amiamo il club con valori morali che fanno la differenza”.

Foto: X Milan