Allegri: “All’intervallo ho detto alla squadra che non avremmo potuto fare peggio”

28/10/2025 | 23:45:40

Allegri ha parlato ai canali ufficiali del Milan dopo la sfida contro l’Atalanta: “All’intervallo ho detto che peggio di così non potevamo fare, abbiamo sbagliato troppo nel primo tempo. Dovevamo semplicemente sbagliare di meno. Gli imprevisti capitano, non dobbiamo affrontarli con paura. Dobbiamo recuperare energie, abbiamo ancora due partite, poi recupereremo qualche giocatore” .

FOTO: X Milan