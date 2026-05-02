Allegri: “All’aritmetica della Champions mancano 6 punti. Gimenez? Resta un giocatore di valore, indipendentemente dalla stagione”

02/05/2026 | 14:10:55

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Dobbiamo cercare il massimo risultato domani, il Sassuolo è in ottima forma. Grosso è cresciuto molto. All’aritmetica della Champions mancano 6 punti, non facciamoci sfuggire l’obiettivo. Nkunku? Ha grandi qualità tecniche, il suo valore non di discute. Per essere il suo primo anno ha comunque fatto dei gol, non è mai semplice. Come valuto Gimenez? Ha giocato qui 4 mesi l’anno scorso e poi ha avuto in da subito problemi alla caviglia. Quando rientri nel finale di stagione trovare il ritmo non è facile. Resta un giocatore di valore, indipendentemente dalla stagione”.

Foto: X Milan