Allegri al Times: “Mi piacerebbe allenare in Premier League”

Massimiliano Allegri ha rilasciato un’intervista al Times, quotidiano inglese. L’ex allenatore di Juve, Milan e Cagliari ha parlato del suo futuro professionale: “Mi piacerebbe fare un’esperienza in Premier League. Sono stato quattro anni al Milan, cinque alla Juventus. Ora sono in attesa per una chiamata dall’Italia, ma è difficile, o dall’Inghilterra. Per me il calcio inglese sta migliorando perché ora ci sono molti allenatori stranieri e più tattica rispetto a dieci ani fa. Ma sempre nel rispetto della tradizione del calcio inglese: un buon bilanciamento dello spirito originario e una nuova qualità che deriva dall’approccio tattico dei nuovi tecnici”.

Foto: Twitter Juventus