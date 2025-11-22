Allegri: “Affrontiamo la squadra favorita per lo scudetto insieme al Napoli. Noi lavoriamo per queste partite”

22/11/2025 | 12:15:27

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby con l’Inter. Queste le sue parole:

“Sarà una serata meravigliosa, perché all’interno c’è una rivalità stoica per la città di Milano. Ero partito bene nel 2010, poi ne ho persi 4. Affrontiamo una squadra molto forte, la favorita per lo scudetto insieme al Napoli, che ha vinto 11 delle ultime 12 partite e ha fatto 28 gol e ne ha presi 7. Una squadra esperta, con giocatori fisici e tecnici, poi il derby è sempre una partita a sè. Noi dovremo essere bravi a fare una partita valida ed essere più attenti rispetto a Parma. Se domani sarà una partita snodo? No. Domani inizia il periodo che ci dovrà portare a marzo, quando ci sarà la sosta per la nazionale che spero vada ai Mondiali, in cui dovremo giocarcela per le posizioni finali. Se ci dà fiducia l’aver giocato sempre bene i big match finora? La fiducia ce l’ho a prescindere da Parma e dagli altri big match. Affrontiamo una squadra forte, ma noi lavoriamo per queste partite”.

Foto: X Milan