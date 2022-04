Allegri: “Ad inizio anno l’obiettivo era il quarto posto e dobbiamo ancora raggiungerlo. Ci servono 10 punti”

Max Allegri ha presentato quest’oggi la gara col Bologna, una sfida importante per le ambizioni dei bianconeri. Queste le dichiarazioni del tecnico livornese: “Il Bologna sta bene fisicamente, ha fatto buoni risultati e non è semplice da battere. Noi abbiamo bisogno di punti per consolidare il quarto posto. Ci tengo a salutare Sinisa che domani purtroppo non c’è, gli auguro una pronta guarigione. Il quarto posto era l’obbiettivo della stagione e dobbiamo ancora raggiungerlo. Sono dispiaciuto per la Champions e per la Supercoppa. Quest’anno abbiamo iniziato un percorso insieme facendo buone cose. Siamo in un momento cruciale della stagione perché dobbiamo raggiungere l’obiettivo minimo cercando di fare più punti possibili. Ci sono sei gare da qui alla fine del campionato e le ultime due saranno contro squadre che sono dietro di noi. Bisogna fare molta attenzione e tanti punti, ne servono ancora dieci per qualificarci alla prossima Champions”.

FOTO: Twitter Juve