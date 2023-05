Allegri: “Accettiamo quel che gli arbitri fischiano, non ci sentiamo penalizzati. Dobbiamo pensare solo a noi stessi”

Intervenuto ai microfoni di Rai 1, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro il Siviglia: “Abbiamo sbagliato delle scelte davanti, loro sanno stare in campo con la testa giusta, siamo stati bravi a non fare danni e finire sotto 2-0. Ora a Siviglia c’è la possibilità di far risultato”.

Poi ha proseguito parlando dell’episodio su Adrien Rabiot: “Non ci sentiamo mai penalizzati dalle scelte di quelli che ci sono intorno. Dobbiamo pensare a noi stessi, lavoriamo, dobbiamo riprendere in campionato e vogliamo vincere contro la Cremonese. Se l’arbitro non è andato al VAR è perché non l’ha chiamato: accettiamo quel che gli arbitri decidono e fischiano e dobbiamo accettarlo senza distrarci, senza essere nervosi. Lì siamo stati bravi a restare sereni. Tutti i ragazzi hanno fatto bene con questa voglia di vincere. Il Siviglia ha difeso bene, i quattro davanti hanno corso tantissimo, eravamo partiti bene, poi siamo andati in difficoltà”.

Foto: Twitter Juventus