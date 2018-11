Allegri: “Abbiamo vinto con la testa. Ronaldo? Ci dà sicurezza. Rispetto all’anno scorso…”

Così Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Valencia: “Il Valencia ha la miglior difesa della Liga, fargli gol non è semplice. Nel primo tempo, non concludendo molte azioni, abbiamo preso diversi contropiedi. I ragazzi hanno meritato questa vittoria che non era semplice. Abbiamo vinto con la testa. Alex Sandro? Ha accusato un fastidio al flessore. Io teso? Abbiamo regalato una punizione, un paio di volte siamo caduti nell’uno-due, bisognava essere più lucidi nel cercare il secondo gol. La squadra ha fatto bene anche se si poteva fare meglio quando la palla viaggiava tra le linee. Il Valencia, rispetto alle altre squadre spagnole, ti concede poco e niente, somiglia molto all’Atletico Madrid nel modo di difendere. Giocarci è difficile, soprattutto quando gli spazi si stringono. La squadra è cresciuta, in nove undicesimi è quella dell’anno scorso, ma rispetto alla passata stagione abbiamo migliorato la velocità dei passaggi e di esecuzione. Ronaldo? Cristiano ci dà sicurezza”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus