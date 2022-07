Allegri: “McKennie penso rimanga. Ranocchia? Decideremo più là”

Giornata di conferenze stampa in casa Juventus, a parlare è anche Max Allegri. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo tutto per essere più competitivi, saranno importanti i primi mesi. McKennie prenderà parte alla tournée, ad oggi è un calciatore della Juventus. Quest’anno penso possa fare una grande stagione. Al momento abbiamo cinque centrocampisti, in quel ruolo siamo coperti, considerando anche che abbiamo Arthur, al momento infortunato. Poi porteremo in tournée con noi Fagioli, Miretti e Rovella, mentre decideremo più in là su Ranocchia“. Ricordiamo che su Ranocchia c’è l’interesse di Torino e Salernitana.

Foto: Twitter Juve