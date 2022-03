Allegri: “Abbiamo rischiato nulla fino al gol, siamo caduti su un episodio”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky dopo la debacle contro il Villarreal.

Queste le sue parole: “Fino al 75′ la partita è stata diversa, da squadra esperta ci hanno portato in un episodio in cui siamo cascati. Non avevamo rischiato nulla fino al rigore. A volte gli episodi vanno dalla parte loro e a volte dalla nostra. È vero che abbiamo tirato poco o niente, però non abbiamo rischiato molto fino al gol perché loro si abbassavano”.

Foto: Twitter Juve