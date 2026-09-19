Allegri: “Abbiamo perso Spinazzola per un affaticamento, tornerà dopo la sosta. Anguissa sarà a disposizione. De Bruyne titolare”

19/09/2026 | 15:06:16

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Fiorentina: “Abbiamo perso Spinazzola per un affaticamento, rientrerà dopo la sosta. Anguissa stamattina si è allenato con la squadra, domani sarà a disposizone. De Bruyne sta bene. Domani credo che partirà dall’inizio. Domani è l’ultima gara di questo mini ciclo di cinque partite. Sappiamo l’importanta della partita. Dopo la sosta riprenderemo con tutti i giocatore e una migliore condizione fisica. Voglio fare le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo, oltre che un grandissimo giocatore per l’Inter e per la Nazionale. De Bruyne sarà titolare”.

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