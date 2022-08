Allegri: “Abbiamo lasciato due punti. Guardiamo le cose positive, zero gol subiti e partenza migliore dello scorso anno”

Massimiliano Allegri, ospite di DAZN, parla così della prestazione della Juventus dopo il pari contro la Sampdoria a Marassi: “Non abbiamo preso gol per due partite, nel primo tempo la Sampdoria ha fatto una buona partita e noi nella ripresa abbiamo fatto buone cose e avuto anche due-tre situazioni favorevoli. Nel calcio non bisogna mai andare all’indietro e quando lo fai rischi di prendere gol, con il Sassuolo era successa la stessa cosa. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, peccato perché abbiamo lasciato due punti. Siamo partiti un filino meglio dell’anno scorso, bisogna guardare le cose positive“.

foto: Twitter Juventus