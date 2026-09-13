Allegri: “Abbiamo fatto ottime cose durante le scorse partite, ma non sono bastate per vincere. Ho scelto Vergara, spero di azzeccare”

13/09/2026 | 17:37:09

Max Allegri a minuti dal calcio d’inizio contro il Bologna a DAZN: “Nel calcio ci sono momenti dove le cose vanno bene e altre vanno male. Speriamo di fare meglio offensivamente e difensivamente. Oggi l’importante è vincere. Abbiamo fatto delle ottime cose durante la partita e non sono bastate per vincere. Ho preferito partire con Vergara al posto di Lang e speriamo di averla indovinata”.

Foto: X Juventus