Allegri: “Abbiamo creato tanto. L’anno prossimo proveremo a vincere il campionato”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Massimiliano Allegri ha commentato il KO casalingo patito dalla sua Juventus contro l’Inter: “Gli episodi? Evitiamo di dire cose che in questo momento non servono. Abbiamo fatto una buona partita, creato molto e tirato tanto in porta. È stata una bella Juventus, questa squadra ha margini di miglioramento, stiamo migliorando. Abbiamo verticalizzato di più e giocato bene a livello tecnico. D’ora in poi si potrà finalmente tagliare fuori la Juventus dalla lotta Scudetto, potremo prepararci e farci trovare pronti, nella prossima stagione, per provare a vincere il campionato.

Oggi la squadra mi è piaciuta di più, ci sono tutti i presupposti per fare in modo che l’anno scorso si possa partire per vincere il campionato, sarà il secondo anno che giocheremo insieme e faremo sicuramente meglio. Tornando al presente, abbiamo la Roma a cinque punti e dobbiamo blindare il quarto posto.

Quest’anno siamo partiti male, per poi recuperare tanti punti. Nei match decisivi siamo stati condannati dagli episodi. In questo mese e mezzo dovremo lavorare sul miglioramento tecnico di squadra.

Ieri sera ho rivisto la partita di Champions contro il Villarreal, che ha avuto dell’incredibile. Tecnicamente bisogna capire di giocatori e di calcio, come sempre i giudizi erano sbagliati. Rabiot? Questa sera ha disputato una partita straordinaria, è stato sempre criticato ma oggi ha giocato benissimo.

Credo che l’Inter sia la favorita per lo Scudetto, ha un calendario molto più facile di Milan e Napoli“.

Foto: Twitter Juventus