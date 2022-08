Allegri: “Abbiamo bisogno di completare la rosa. Gli infortuni non sono attenuanti”

Parlando al termine della sfida in famiglia giocata oggi a Villar Perosa, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulla condizione della Juventus in vista dell’imminente partenza del campionato di Serie A: “A livello di lavoro abbiamo lavorato bene, sul mercato la società è vigila ma non si può cambiare troppo da un giorno all’altro. Con gli arrivi di Bremer, Gatti, Pogba e Di Maria direi che sono un ottimo mercato. Purtroppo c’è stato questo imprevisto di Pogba e direi che la rosa è competitiva. Numericamente abbiamo bisogno, entro il 31 agosto la rosa sarà completa, abbiamo anche delle uscite da fare. Gli infortuni. non possiamo farci niente e non sono attenuanti. Mercoledì quando riprendiamo dobbiamo cambiare faccia, lunedì col Sassuolo è una partita di campionato vero e non possiamo scherzare“.

Foto: Twitter Juventus