Allegri: “A marzo ci siamo arrivati bene. Gabbia è fuori, Gimenez potrebbe tornare in gruppo la prossima settimana”

28/02/2026 | 15:39:50

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa, le parole alla vigilia della Cremonese: “A marzo ci siamo arrivati, anche discretamente bene. Potevamo fare qualcosa anche di meglio. E ora si decide la stagione. Marzo, aprile e maggio si decide il campionato, i posti Champions… Da domani inizia la discesa. Dopo sei mesi che non perdevi tutti abbiamo preso il contraccolpo. Il martedì eravamo un po’ tutti rintronati, mentre mercoledì abbiamo fatto un bell’allenamento. Prima o poi si poteva scivolare, si sperava di no ma è successo. Ora dobbiamo tornare a correre. La Cremonese ha delle qualità, ha fatto un bel campionato. Le ultime tre partite il Milan non ha mai segnato a Cremona: due pareggi 0-0 e una sconfitta. L’ultima vittoria risale al 93/94, l’anno prima con Capello fecero 1-1. Per quanto riguarda il bollettino Gabbia è fuori. Ha ancora questo problema di infiammazione. Speriamo rientri il prima possibile. Loftus-Cheek gli hanno rimesso tutti i denti. Gimenez ha finito tutta la pre-atletizzazione. È in una buona condizione. Può darsi che da questa settimana cominci ad allenarsi con la squadra. È un bel segnale, un bel recupero”.

foto x milan