Allegri: “A Madrid per fare gol o sarà dura qualificarsi. Dybala? Grande prestazione. Su Icardi…”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 contro il Frosinone. Ecco le sue parole: “La squadra è in crescita dopo una ripresa non buonissima e alcune prestazioni da rivedere. Chiellini l’ho fatto giocare perché aveva bisogno di mettere insieme minuti e Rugani non era nelle migliori condizioni. Dybala? Ha fatto un gran gol e una grande prestazione. La Juventus ha bisogno di un giocatore che spazi tra le linee e Paulo è molto bravo in questo. Rispetto allo scorso anno ha meno possibilità di entrare dentro l’area, prima ne aveva due davanti anziché uno. Ballottaggio con Bernardeschi per Madrid? No, sarà una partita in cui dovremo cercare di fare gol altrimenti la qualificazione diventerà complicata. Entrambi sono in ottima condizione, poi tornerà Douglas Costa. Icardi? Io di mercato non so niente, d’estate preferisco andare al mare. Lui è un attaccante che fa gol, Spalletti potrà giudicarlo meglio. Per farsi un’idea precisa su un giocatore bisogna prima allenarlo”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus