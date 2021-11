Allegri: “A Londra abbiamo fatto una brutta figura. Dybala contro l’Atalanta può partire titolare”

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Atalanta: “Domani è una partita tra due squadre che lottano per il quarto posto. Bisogna far i complimenti a loro, alla società e a Gasperini perché tanno ottenendo risultati importanti. È una partita complicata bisogna giocare bene tecnicamente e sarà sicuramente una bella partita. La partita che dovevamo vincere era quella di Torino. Non dovevamo perdere per 4-0 ed è stata una brutta figura. Paradossalmente abbiamo fatto meglio il primo tempo a Londra piuttosto che a Torino. Abbiamo raggiunto l’obiettivo di giocare gli ottavi adesso arriva un mese importante per rosicchiare qualche punto. Le prossime sei partite saranno molto importanti per noi”. Su Dybala: “E’ in una buona condizione e domani può partire titolare”.

FOTO: Twitter Juve