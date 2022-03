Alle 12 il sorteggio di Champions, dominio inglese e spagnolo: le squadre ancora in corsa

Le uniche italiane ancora in corsa dopo la fase a gironi, l’Inter e la Juventus, sono state eliminate agli ottavi per mano rispettivamente di Liverpool e Villarreal: nei quarti di finale di Champions League, dunque, non sarà presente nessuna compagine del Belpaese. Nella massima competizione europea, in ogni caso, sono presenti ancora quasi tutte le più importanti squadre del vecchio continente.

Quest’oggi alle 12 saranno sorteggiati i quarti di finale, dove si registra un dominio di Inghilterra e Spagna con tre squadre a vicenda. Di seguito le formazioni ancora in corsa:

Atletico Madrid,

Bayern Monaco,

Benfica,

Chelsea,

Liverpool,

Manchester City,

Real Madrid,

Villarreal.

Foto: Twitter Champions League