Alle 12 i sorteggi Champions: per la Juve c’è lo spauracchio PSG, l’Inter spera in Ajax o Lille

Alle 12, a Nyon, ci saranno i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League. La Serie A ha portato alla seconda fase, come l’anno scorso, due squadre.

La Juventus, come testa di serie e l’Inter, che invece si è qualificata come seconda.

Per i bianconeri ovviamente c’è la speranza di un sorteggio più abbordabile, anche se, visto gli ultimi due anni (eliminazione con Porto e Lione agli ottavi) e il momento non brillantissimo, ogni avversario può rappresentare una minaccia.

Ovviamente per la Juve c’è lo spauracchio PSG da evitare. I francesi di Messi, Mbappé, Neymar, Donnarumma, rappresenterebbero forse un ostacolo insormontabile per questa Juve. Meno difficile potrebbe essere la sfida all’Atletico Madrid, che sta vivendo un periodo di calo e che non è più quello di qualche anno fa. Poi ci sarebbero le varie Sporting Lisbona, Villarreal, Benfica e Salisburgo che chiaramente sono (Inter e Chelsea non possono essere pescate) alla portata di questa Juve, nonostante i tanti problemi evidenziati in stagione.

Passando all’Inter, la situazione diventa più complessa ovviamente. I nerazzurri, non testa di serie, possono pescare una delle corazzate di questa Champions. Bayern Monaco, Manchester City e Liverpool rappresenterebbero un ostacolo durissimo. Con il Manchester United ci sarebbe certamente sfida alla pari, mentre le speranze, magari, sono riposte in un sorteggio con Ajax e Lille, che sarebbero due rivali sulla carta meno complicate, ricordando che Juve e Real non possono essere pescate.

Non resta che attendere le 12 e capire se la Dea Bendata sarà benevola o meno con le due italiane in corsa in Champions.

Foto: Logo Champions