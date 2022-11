Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, Gavi oggi si è allenato da solo e non in gruppo. La motivazione non sarebbe nulla di grave, dovrebbe trattarsi solamente di una botta, ma Luis Enrique non vuole rischiare e, di conseguenza, il classe 2004 si è allenato svolgendo un lavoro a parte rispetto ai suoi compagni di squadra. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante per i tifosi spagnoli.

Foto: Instagram Gavi