Allarme razzismo in Brasile: lo sfogo di Gerson sui social dopo Flamengo-Bahia

Durante la partita tra Flamengo e Bahia, il centrocampista brasiliano Gerson ha dichiarato di aver sentito offese razziste provenire dal suo avversario Ramírez. “Sta zitto, negro“, avrebbe detto l’attaccante del Bahia, e Gerson ha reagito visibilmente innervosito dall’orribile offesa.

Gerson ha voluto rilasciare un lungo messaggio sul suo account ufficiale Instagram:

“Amo la mia razza e lotto per il colore della mia pelle. “Sta’ zitto negro” è esattamente quello che non deve mai più succedere. Continueremo a lottare per l’ugugaglianza e il rispetto nel calcio, quello che mancava oggi dall’altra parte. Da quando avevo 8 anni, quando ho iniziato la mia carriera nel calcio, sento ‘Taci, nero’. E non ci sono riusciti. Non ci riusciranno adesso. Non basta non essere razzisti. Devi essere antirazzista. È inutile dirlo, fare campagne elettorali e poi non mettere le cose in pratica. Anche in campo. Il calcio non è qualcosa al di fuori della società. Non è un ambiente in cui barbarie come ‘Zitto, nero’ debbano essere accettate“.

Il post di Gerson

Foto: Twitter personale Gerson