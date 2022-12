Allarme Inghilterra, Sterling: “Non tornerò finché la mia famiglia non sarà al sicuro”

Non finiscono i guai per Southgate. Dopo Ben White, anche Raheem Sterling ha dovuto dire addio alla Nazionale, per i motivi che avevamo già accennato in passato. Secondo quanto dichiarato al Sun, Raheem Sterling ha detto le seguenti parole. “Non posso andare da nessuna parte finché non ho la certezza al 100% che la mia famiglia potrà essere tenuta al sicuro”. Purtroppo per il giocatore del Chelsea, il suo Mondiale potrebbe finire in anticipo, ma come ha dichiarato lo stesso Southgate, la famiglia viene prima di tutto.

Foto: Twitter Man City