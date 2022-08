Allarme in casa Juventus: problema fisico per Di Maria

Allarme in casa Juventus: problema fisico per Angel Di Maria. Dopo la splendida prestazione fornita (un gol e un assist) con il Sassuolo, El Fideo ha accusato un problema fisico al minuto 66′. Il tecnico bianconcero, Massimiliano Allegri, non ha voluto rischiare la sua stella e l’ha sostituita immediatamente con Fabio Miretti. Attesa in casa Juventus per capire di che cosa si tratta: possibile problema all’adduttore (parte del corpo che Di Maria si toccava prima di uscire dal campo).

Foto: Instagram Juventus