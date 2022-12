Allarme Deschamps: Theo Hernadez rischia di saltare la finale

Tramite un comunicato ufficiale, la Francia comunica che Theo Hernandez ha accusato un problema fisico ed è dunque a rischio per la finale di domenica contro l’Argentina. Queste le parole che si possono leggere dal comunicato della Nazionale francese: “Theo Hernandez, per una contusione al ginocchio, è stato risparmiato durante l’allenamento odierno ed ha effettuato un lavoro personalizzato”. Brutte notizie per Didier Deschamps, che nel caso in cui Theo non riesca a recuperare, dovrà trovare un suo sostituto.

Foto: Twitter Fifa