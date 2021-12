Allarme Covid nella Salernitana, il ds Fabiani: “Si è aggiunto un secondo caso positivo nel gruppo squadra”

Il ds Fabiani ha aggiornato a Seigranata sulla situazione Covid nella Salernitana che ha bloccato temporaneamente la partenza della squadra per Udine: “Si è aggiunto un secondo caso positivo nel gruppo squadra, oltre ad alcuni dello staff di cui uno sintomatico. Ci atteniamo alle disposizioni dell’Asl, abbiamo prenotato un aereo privato per domani ma aspettiamo cosa dice l’Asl che oggi non ci ha fatto partire”.

FOTO: Sito Salernitana