Allarme Coronavirus: al via il Consiglio Federale. Si valuta l’ipotesi “porte chiuse”

Continua l’emergenza Coronavirus nel nostro paese.

Tra pochi istanti prenderà il via il Consiglio Federale a Roma e secondo quanto si apprende da Il Corriere dello Sport i club di Serie A dovrebbero chiedere di tornare a giocare regolarmente, dopo i quattro rinvii del weekend. Ovviamente, tolto dipenderà dal colloquio che ci sarà nelle prossime ore tra la Federazione e il Governo. Si valuta l’opzione di giocare le gare a porte chiuse.

In tal senso, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe chiedere di giocare la prossima sfida contro l’Inter in campo neutro per non perdere la spinta dei tifosi e l’eventuale incasso.