Allan: “Con Sarri è stato uno spettacolo, è mancato solo lo scudetto”

Allan, passato ora all’Everton, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club inglese. Queste le sue parole che ripercorre anche il passato al Napoli: “E’ mancato solo lo scudetto. Ricordo lo spettacolo che regalavamo con Sarri. In campo, a livello di movimenti, c’era un’armonia fantastica. Ancora oggi mi fa male non aver vinto il titolo. Questo è l’unico rimpianto. Provo gratitudine e ringrazierò sempre il presidente De Laurentiis per l’opportunità che mi ha dato di indossare quella maglia e ringrazierò sempre i tifosi per come mi hanno trattato.”

Foto: twitter Everton