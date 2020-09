Allan: “Ancelotti ha fatto tutto il possibile per portarmi qui”

Allan ha lasciato il Napoli per volare in Premier League. Queste le sue prime parole da nuovo giocatore dell’Everton ai canali ufficiali del club: “È un vero piacere firmare per l’Everton. Sono immensamente felice di essere qui”, ha detto Allan a EvertonTV. “Spero, come ho fatto in tutta la mia carriera, di contribuire con le mie prestazioni insieme ai miei compagni di squadra e di fare delle belle partite, delle grandi prestazioni e di vincere cose importanti. È un club con una ricca storia in Premier League, ha vere ambizioni e poi c’è il professor Ancelotti, lui ha fatto tutto il possibile per portarmi qui. La dimensione del club e il nome dell’allenatore mi hanno spinto a non pensarci due volte prima di dire sì all’Everton”

Foto: twitter Everton