Alla scoperta di Pape Sarr: muscoli e qualità per la Juventus

31/08/2026 | 11:04:58

Pape Sarr è il promesso sposo per il centrocampo della Juventus, punto fermo del Senegal. Classe 2002, a 18 anni diventa il perno del centrocampo del Metz, diventando anche il più giovane della storia del campionato francese a segnare in due gare consecutive dopo Kylian Mbappé. In Francia da subito c’è chi lo paragona a Pjanic e chi a Vieira, dopo averne notato le doti sia tecniche che fisiche. Nel 2021 lo acquista il Tottenham, che decide di lasciarlo ancora per un’altra stagione in prestito in Francia. Con Conte in panchina al Tottenham le cose non vanno benissimo e vive un’annata di alti e bassi. Con l’approdo di Ante Postecoglu sulla panchina degli Spurs la musica cambia: l’allenatore australiano trasforma Sarr da mediano-regista a giocatore box to box. Nella stagione 2024-25 vince l’Europa League con gli Spurs.

Foto: Instagram Sarr