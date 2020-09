ALLA SCOPERTA DI LAMMERS, IL GIGANTE CHE PIACE ALL’ATALANTA

Prossima destinazione: Bergamo. Sam Lammers, giovane attaccante in forza al Psv Heindoven, potrebbe presto essere un giocatore dell’Atalanta, andando a potenziare un reparto offensivo che, nell’ultima stagione di Serie A, ha stabilito il record di gol: 98.

Classe 1997, di nazionalità olandese, Lammers è una punta centrale alta circa 1 metro e 90 centimetri. Cresciuto calcisticamente nel Psv, ha sempre giocato in Olanda. Dopo l’esperienza nelle giovanili, il passaggio in prima squadra. Gioca la stagione 2018-19 in prestito all’Heerenveen, dove si fa apprezzare per le sue capacità realizzative: 19 reti in 35 partite totali. Il ritorno al Psv è sfortunato, perché Lammers deve fare i conti con un problema al ginocchio che lo tiene a lungo lontano dal campo. Il bottino finale è di soli 3 gol in appena 8 presenze, compresa una firma sul tabellino nelle qualificazioni di Champions League.

La speranza di Lammers è di riscattarsi nella sua prima esperienza al di fuori dell’Eredivisie.

Foto: sito Uefa