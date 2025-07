Alla scoperta di Estupinan, prima scelta del Milan per il dopo Theo

19/07/2025 | 11:45:05

Il Milan sta cercando un sostituto di Theo Hernandez. In casa rossonera aumenta la fiducia per Pervis Estupinan, terzino sinistro del Brighton. Non sarebbe la prima volta in Italia per Estupinan, visto che nel 2016 il suo cartellino è stato di proprietà dell’Udinese: arrivato il 1° luglio in bianconero, tre giorni più tardi è stato girato in prestito al club spagnolo del Granada. Il Brighton è partito da una richiesta di 25 milioni più bonus, cifra che il Milan sta cercando di limare. Conosciamo meglio il giocatore che piace al Milan. Penultimo di cinque fratelli, Estupinan è cresciuto in mezzo alla povertà, senza però mai perdere di vista il sogno di diventare calciatore: da piccolo si riusciva a comprare vestiti e magliette da calcio con i pochi spiccioli guadagnati in giro per strada come venditore di empanadas. Dopo i primi passi mossi nell’El Nacional approda all’LDU Quito dove militava lo zio Jorge Guagua. Lì debutta in prima squadra nel 2015 e nel giro di un anno attira gli interessi dei club europei. Soprattutto quelli italiani. Estupinan di fatto la Serie A l’avrebbe anche raggiunta nel 2016, senza mai toccarla davvero. L’Udinese infatti lo ingaggia per meno di un milione di euro, ma non lo impiega mai e dopo pochi giorni lo presta al Granada. Inizia così una serie di prestiti, perché nel 2017 il suo cartellino viene girato al Watford senza mai giocare: arrivano poi le tappe con Almeria, Maiorca e ultimo Osasuna nel 2019. In Spagna arriva la svolta, fino alla convocazione con l’Ecuador. Nel 2020 lo acquista il Villareal per una cifra intorno ai 16 milioni di euro, vincendo l’Europa League e raggiungendo le semifinali di Champions. Nel 2022 torna in Premier, con il Brighton che paga agli spagnoli 18 milioni, dove raccoglie 84 presenze, mettendo a segno 4 goal e 11 assist, fino ad attirare l’interesse dei top club europei.

Foto: Instagram Brighton