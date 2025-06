Alla scoperta di Carlos Cuesta: il nuovo allenatore del Parma ha solo 29 anni

18/06/2025 | 12:04:12

Il Parma rompe gli indugi e sceglie Carlos Cuesta, 29enne assistente di Arteta all’Arsenal, come nuovo allenatore. Sarà lui il successore di Cristian Chivu, trasferitosi all’Inter. Cuesta, nato a Maiorca, diventa così il secondo tecnico più giovane ad allenare in Serie A dopo Elio loschi. L’Arsenal subisce un duro colpo: perde uno degli uomini chiave nello staff di Mikel Arteta, in vista di una stagione cruciale. Il Parma, reduce da un 16° posto in Serie A, cerca rilancio, e punta su un allenatore giovane, moderno e formato a contatto con alcune delle migliori scuole europee. Foto: Instagram Cuesta