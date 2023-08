Alla scoperta di Cajuste, nuovo centrocampista del Napoli

Jens Cajuste è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Napoli, che lo sta prendendo dallo Stade de Reims. Cajuste, svedese di nascita ma con anche il passaporto americano, prenderà il posto di Ndombele ed è un centro così sta che fa della fisicità il suo punto di forza. Il suo fisico e la sua altezza (quasi 190 cm) gli permettono di essere un moderno centrocampista da box to box. Nonostante l’età (è nato nel 1999), ha già maturato una discreta esperienza in campo europeo perché ha giocato la Champions. Prima del campionato francese, ha militato anche in quello danese e in quello svedese. Il Midtjylland lo acquisto nel 2018 per 170 mila euro dall’Örgryte IS e lo hai poi venduto un anno e mezzo fa al Reims per 10 milioni di euro, e lì è diventato uno dei giocatori più importanti presenti in rosa. Ora, per lui, arriva la prima grande chance della sua carriera.

Foto: Instagram Cajuste