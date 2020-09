Alla scoperta di Asoro, il nuovo attaccante del Genoa

Joel Asoro sarà un nuovo attaccante del Genoa, come vi abbiamo anticipato in esclusiva. Origini ghanesi ma di nazionalità svedese, l’attaccante classe ’99 arriva dallo Swansea City, che nell’ultima stagione lo ha girato in prestito al Groningen, club dove Asoro ha messo a segno in totale tre reti in 17 presenze. Punta centrale, può giocare anche come ala destra nel 4-3-3 e qualche volta è stato impiegato pure a sinistra. Fisicamente ben strutturato, anche se non un gigante (è alto 175 cm), Asoro è un attaccante dalle ampie falcate, bravo negli inserimenti e nell’aggredire lo spazio. Può fare anche la seconda punta, non è timido in quanto all’uno contro uno, data la sua buona attitudine al dribbling. Tre gol e 17 presene anche nella Nazionale U21 svedese, dove ha esordito nel 2016 nella gara contro la Svezia. Domani le visite mediche, poi la prova sul campo per capire se Preziosi ha indovinato un altro crack.

Foto; Instagram personale