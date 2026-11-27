Alla scoperta di André, il centrocampista che piace al Napoli

27/11/2026 | 23:06:21

André è un centrocampista finito nella lista del Napoli, un profilo che piace in attesa di memorizzare le prossime mosse. Vent’anni, è un giocatore dotato di qualità e fisicità. Un centrocampista completo e molto promettente in ottica futura. In Brasile hanno speso per lui un accostamento di prestigio, c’è infatti chi lo paragona a Pogba. Entrato nel giro del Brasile e convocato da Ancelotti a novembre, è approdato al Corinthians nel 2017, a 11 anni, e ha fatto tutta la trafila nelle selezioni giovanili. È arrivato in prima squadra nel 2025 e con il club brasiliano ha già vinto una Coppa del Brasile. Centrocampista centrale, è dotato di un gran tiro, al quale abbina doti fisiche importanti.

foto screen corinthians