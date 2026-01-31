Alla scoperta di Alphadjo Cissè, nuovo talento in orbita Milan

31/01/2026 | 11:18:16

Alphadjo Cissè in orbita Milan: l’esterno offensivo classe 2006, nato a Treviso, gioca attualmente nel Catanzaro in prestito dall’Hellas Verona. In Serie B ha subito stupito, vincendo il titolo di MVP di ottobre e segnando finora 6 gol e fornendo 1 assist in 21 partite riuscendo a dimostrare le sue grandi abilità tecniche e la sua ottima visione di gioco in questi primi mesi tra i professionisti. Queste prestazioni gli hanno anche permesso di attirare l’attenzione della Nazionale under 21 con la quale ha esordito il 14 novembre 2025, nella partita persa contro la Polonia.

L’Hellas ha già ricevuto offerte dal PSV per il ragazzo, ma il Milan ha sorpassato il club olandese: 10 milioni la cifra offerta, la stessa richiesta dall’Hellas al PSV. Nonostante l’operazione in chiusura per portarlo a vestire i colori rossoneri, Cissè resterà in Calabria fino al termine della stagione.

Foto: sito Serie B