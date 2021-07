Alla Juve il Trofeo Berlusconi: Monza battuto 2-1. Decidono Ranocchia e Kulusevski

La Juventus batte il Monza per 2-1 e si aggiudica il Trofeo Berlusconi. Il successo dei bianconeri porta le firme di Filippo Ranocchia (spettacolare il gol del centrocampista classe 2001) e di Dejan Kulusevski. Per la squadra brianzola, invece, ha accorciato le distanze Marco D’Alessandro nei minuti finali. È stata, tutto sommato, una partita di buon livello, in cui la compagine dell’ex Presidente del Consiglio non ha per nulla sfigurato al cospetto dei ragazzi di Allegri.

Foto: Twitter Juventus