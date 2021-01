Alla Juve bastano Arthur e McKennie: 2-0 al Bologna. Ma Szczesny sempre decisivo

I gol di Arthur e McKennie bastano alla Juve per conquistare tre preziosi contro il Bologna e per portarsi a quota 36 in classifica, a 7 punti dal Milan capolista e con una partita in meno. Ma nella ripresa la Juve ha sofferto non poco e in almeno un paio di circostanze è stato decisivo Szczesny, su un tentativo di autogol di Cuadrado e su una conclusione di Orsolini, subito dopo Sansone (subentrato nella ripresa) non ha inquadrato la porta da posizione abbastanza comoda. Al 26’ il raddoppio di McKennie su tiro dalla bandierina, poi Juve vicina al tris con Morata e lo stesso McKennie. Tre punti consentono a Pirlo di dimenticare la brutta prestazione in casa dell’Inter, all’interno di un partita con alti e bassi.

Foto: Twitter personale