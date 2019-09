Ufficiale: alla fine Skrtel torna in Turchia e firma con l’Istanbul Basaksehir

Arrivato all’Atalanta nell’entusiasmo generale, Martin Skrtel non ha mai messo piede in campo con la maglia nerazzurra per poi rescindere il proprio contratto in chiusura di mercato. Nella scorsa notte, il difensore danese ha poi trovato anche la sua nuova meta: torna in Turchia, firmando con l’Istanbul Basaksehir. Questo il comunicato del club che affronterà la Roma nei gironi di Europa League: “Il calciatore slovacco Martin Skrtel ha firmato un contratto di un anno con il nostro club. Il difensore indosserà ora la maglia del Basaksehir. Diamo il benvenuto a Martin Skrtel nella nostra famiglia e gli auguriamo successo con la nostra maglia arancione-blu“.

Foto: sito ufficiale Istanbul Basaksehir