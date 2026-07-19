Alla fine è anche il Mondiale di Mbappé: capocannoniere e miglior marcatore all-time

20/07/2026 | 00:31:10

Alla fine della finale del Mondiale, nonostante la delusione della Francia in semifinale è il Mondiale di Kylian Mbappé. L’asso francese del Real è il capocannoniere con 10 gol, 8 per Messi, 7 Haaland e Bellingham.

Mbappè inoltre è il miglior marcatore di sempre dei Mondiali, superato Messi di 1, 22 per il francese che comunque potrà ancora giocarne altri, Messi a 39 anni dovrebbe fermarsi a 21.

Foto: X Francia