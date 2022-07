All. Toronto: “Dopo aver incontrato Bernardeschi ho capito che era il giocatore perfetto per noi”

Bob Bradley, allenatore del Toronto FC, dà il benvenuto al nuovo acquisto Federico Bernardeschi parlando al sito ufficiale del club canadese: “Dopo aver incontrato Federico un paio di settimane fa, abbiamo pensato che fosse perfetto per quello che stiamo cercando di costruire qui al Toronto. Non vediamo l’ora di vederlo in campo. È un giocatore d’attacco noto anche per il lavoro sodo che fa per la squadra. Federico è un mancino che si trova a suo agio sulla fascia destra, ma può anche scivolare in posizione centrale quando serve”.