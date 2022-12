All. Rosario Central: “Non serve convincere Di Maria. Dobbiamo dargli un club all’altezza della sua figura”

Durante l’intervista concessa a Radio Dos de Rosario, il tecnico del Rosario Central, Miguel Angel Russo ha così risposto alla domanda sul possibile ritorno di Angel Di Maria al termine della stagione con la Juventus: “Angel non ha bisogno di essere convinto, è un qualcosa di più grande. C’è solo da dargli un club in condizioni adeguate ad una figura come la sua”.

Foto: Instagram Di Maria