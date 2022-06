All. River Plate: “Con Suarez ho un bel rapporto. Qui potrà prepararsi bene per il Mondiale”

Luis Suarez saluterà a breve l’Atletico Madrid. L’attaccante uruguayano, è in scadenza al 30 giugno con i colchoneros e il suo contratto non sarà rinnovato.

C’è da capire ora il futuro del “pistolero”, con anche il River Plate interessato all’ingaggio del bomber uruguayano.

A tal proposito, il tecnico del River Plate, Marcelo Gallardo, ha parlato di Suarez nel corso di una conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Suarez al River Plate? Sarebbe fantastico. Il giocatore sta valutando tutte le proposte, ha preso in considerazione la nostra offerta, ma non dipende soltanto da noi. Ho parlato con lui, abbiamo un bel rapporto. Sa he qui da noi può prepararsi al meglio in vista del Mondiale”.

