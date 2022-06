All. Los Angeles FC: “Bale ha un impatto sulle partite come pochi al mondo”

L’allenatore del Los Angeles FC, Steve Cherundolo accoglie così Gareth Bale, presentandolo ai canali ufficiali del club californiano.

Queste le sue parole: “Semplicemente non ci sono molti giocatori al mondo che possono avere un impatto su una partita come Gareth Bale. Può essere pericoloso in tanti modi diversi e ci aspettiamo che integri quella che crediamo sia già una squadra forte dal momento in cui arriva. La sua conoscenza del gioco e la sua esperienza nel giocare in grandi partite saranno valori inestimabili per il nostro Club”.

Foto: sito Los Angeles fc